Фабьен Клод: "Я был готов кого-то заменить на чемпионате мира"

Француз Фабьен Клод подтвердил свою готовность выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Он был вызван в сборную Франции перед этой гонкой вместо неудачно начавшего турнир Симона Фуркада.

– Я готов, – цитирует SkiChrono Клода. – Меня сюда пригласили на случай, если кто-то заболеет, или тренеры решат кого-то заменить. Так что я был готов стартовать в любой момент. Отнесусь к гонке со всей ответственностью, не буду воспринимать ее как некий бонус, неожиданный дополнительный старт. Постараюсь показать наилучший результат.