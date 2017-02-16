14:41 | БИАТЛОН

Фабьен Клод: "Я был готов кого-то заменить на чемпионате мира"

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Француз Фабьен Клод подтвердил свою готовность выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Он был вызван в сборную Франции перед этой гонкой вместо неудачно начавшего турнир Симона Фуркада.

– Я готов, – цитирует SkiChrono Клода. – Меня сюда пригласили на случай, если кто-то заболеет, или тренеры решат кого-то заменить. Так что я был готов стартовать в любой момент. Отнесусь к гонке со всей ответственностью, не буду воспринимать ее как некий бонус, неожиданный дополнительный старт. Постараюсь показать наилучший результат.

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