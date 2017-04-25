Евгений Гараничев: "Всегда достигаем взаимопонимания с Гроссом, когда требуется индивидуальный подход при подготовке"

Российский биатлонист Евгений Гараничев в интервью "Тюменской арене" отметил, что между олимпийским сезоном и любым другим нет большой разницы. Он попал в список спортсменов, которые будут готовиться к Олимпиаде-2018 в составе сборной России.

- То, что это будет олимпийский сезон, имеет особое значение?

- На самом деле, нет большой разницы. Мы в каждом сезоне стремимся работать на результат. Биатлон – сложный вид спорта. И если мы допускали какие-то ошибки в минувшем сезоне, их надо исправлять. Это касается и стрельбы, и скоростных качеств и других компонентов подготовки.

- Вы к прошлому сезону тренировались в группе Рикко Гросса. Готовы дальше продолжать по его руководством?

- Он – настоящий профессионал. В биатлоне Гросс сам добился больших спортивных высот. Четыре раза выигрывал олимпийское золото, у него девять титулов чемпиона мира. Кроме того, мы с личным тренером Максимом Владимировичем Кугаевским всегда достигаем взаимопонимания с Рикко Гроссом в том, когда требуется индивидуальный подход при подготовке к главным стартам сезона.