Россиянин Евгений Гараничев после гонки преследования на чемпионате мира отметил, что ему немного не хватило сил на последние круги, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Гараничев допустил 4 промаха и финишировал 20-м.

- Все промахи на стрельбе – исключительно мои ошибки, - объяснил Гараничев. – При этом лыжи катили хорошо. Физически чувствовал себя нормально, хотя на последние круги немного не хватило. Если тренеры поставят в другие гонки – буду бороться изо всех сил.

- Как будете отмечать завтрашний день рождения?

- Как и каждый год. Может быть, соберемся, попьем чаю. Если найду тортик, то с ним. Пока даже не думал об этом.

- В каких вы сейчас отношениях с Рикко Гроссом?

- А они когда-то были плохими? Я не знаю, что за подвох в этом вопросе, но у нас с ним всегда были хорошие отношения.