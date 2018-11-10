"Есть разница между приостановкой деятельности лаборатории и государственной системой допинга". Самуэльссон ответил Губерниеву

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ответил известному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву. Ранее телеведущий призвал спортсмена бойкотировать домашний чемпионат мира, который пройдет в Эстерсунде с 7 по 17 марта.

Причиной просьбы стало решение ВАДА на полгода приостановило работу лаборатории в Стокгольме. Напомним, что сам Самуэльссон бойкотировал финал Кубка мира-2017/18 в Тюмени из-за отстранения РУСАДА.

– Нет, для меня существует большая разница между тем, что деятельность лаборатории частично приостановлена на шесть месяцев, и существованием государственной допинговой системы, – написал Самуэльссон.