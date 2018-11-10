"Возьми на себя смелость и бойкотируй чемпионат мира в Эстерсунде". Губерниев обратился к Самуэльссону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону с просьбой бойкотировать чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде. Напомним, ранее спорстмен призывал бойкотировать этапы Кубка мира в России из-за допингового скандала.

– Дорогой Себастьян Самуэльссон! Как известно, ВАДА приостановило работу антидопингового агенства в Стокгольме на полгода, – написал Губерниев в Инстаграме. – Тест на точность проверки проб был провален!

Себастьян, ты всегда был непримиримым борцом с допингом, возьми на себя смелость и бойкотируй чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде!

Принципиальность прежде всего. Уверен, Вашингтон и Оттава поддержат и тоже не приедут в Швецию, где так плохо организуют проверку допинг-проб.

Кстати, не эта ли лаба усиленно проверяла разных прочих шведов перед Пхенчханом? И смех, и Пих!