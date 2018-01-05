Эмиль Хегле Свендсен: "Фуркад нас боится, у него поджилки трясутся"

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен отметил, что доволен вторым местом в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он также добавил, что француз Мартен Фуркад боится норвежцев.

Напомним, что Свендсен пропустил несколько этапов Кубка мира из-за болезни.

– На самом деле у меня не было больших ожиданий, и я специально старался их занижать. Так что очень доволен тем, что произошло, – приводит Langrenn слова Свендсена. – После длинной паузы в выступлениях я очень устал к концу гонки, мне еще есть над чем поработать.

Очень приятно попасть на подиум, но мне не хватает самой малости, чтобы бежать очень быстро. Тогда я смогу бороться с Фуркадом. Сейчас он нас боится. У него поджилки трясутся.

Когда я здоров, то в числе лучших. Будет очень весело догонять Фуркада в гонке преследования. Норвежцы должны работать сообща.