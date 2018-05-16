Драчев внесет закон об уголовной ответственности для спортсменов за допинг

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев намерен добиваться самого жесткого наказания всех причастных и максимальной огласки в случае нарушения антидопингового законодательства в российском биатлоне.

"Спортсмены и тренеры, чья репутация будет запятнана, должны нести строжайшую ответственность – вплоть до уголовной, а результаты раскрытия всевозможных нарушений антидопингового законодательства должны получать максимальную огласку. При этом необходимо, чтобы ответственность несли все. Спортивное сообщество в России и за рубежом должно знать – российский биатлон занимает в отношении допинга непримиримую позицию...

...Как депутат Государственной Думы РФ планирую выступить с проектом поправки к 392-ФЗ от 22.11.2016 об ужесточении уголовной ответственности за склонение к применению допинга тренером или специалистом по спортивной медицине, а также введения уголовной ответственности для спортсмена применяющего допинг", – сказано в программе Драчева, поступившей в "СЭ".

Напомним, что отчетно-выборная конференция СБР состоится 18 мая.