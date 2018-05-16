Драчев внесет закон об уголовной ответственности для спортсменов за допинг

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев намерен добиваться самого жесткого наказания всех причастных и максимальной огласки в случае нарушения антидопингового законодательства в российском биатлоне.
"Спортсмены и тренеры, чья репутация будет запятнана, должны нести строжайшую ответственность – вплоть до уголовной, а результаты раскрытия всевозможных нарушений антидопингового законодательства должны получать максимальную огласку. При этом необходимо, чтобы ответственность несли все. Спортивное сообщество в России и за рубежом должно знать – российский биатлон занимает в отношении допинга непримиримую позицию...
...Как депутат Государственной Думы РФ планирую выступить с проектом поправки к 392-ФЗ от 22.11.2016 об ужесточении уголовной ответственности за склонение к применению допинга тренером или специалистом по спортивной медицине, а также введения уголовной ответственности для спортсмена применяющего допинг", – сказано в программе Драчева, поступившей в "СЭ".
Напомним, что отчетно-выборная конференция СБР состоится 18 мая.
Valery100557
Немного не точно написано в статье - надо было указать 396-ФЗ от 22.11.2016 "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта". Но дело даже не в этом. Есть Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 N 339 "Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации" - вот тут надо разобраться, почему в этом списке нет мельдония и триметазидина.
16:18