Драчев – о Польховском: "Нет никакого резона обижаться"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказал свою позицию, по ситуации с Валерием Польховским. Напомним, что появилась информация, что именно он будет старшим тренером, однако в итоге это место занял Виталий Норицын.
– Считалось, что вопрос с назначением Польховского решен. Однако внезапно все изменилось. При этом вы ему даже не позвонили, на что он немного обиделся. Что случилось?
– В понедельник у нас шло бурное обсуждение по поводу того, кто будет старшим тренером. Но мы ничего официально не объявляли. И обижаться сейчас нет никакого резона. Специалисты, которые сообщили прессе о назначениях, уже получили выговоры. Все ведь было только на уровне разговоров.
– Польховский рассказывал, что вы звонили ему, предлагая возглавить женскую вертикаль сборной. При этом включали громкую связь, чтобы все правление СБР слышало.
– Мы обсуждали такой вариант. Польховский действительно был одним из кандидатов.
– Почему все сложилось не в его пользу?
– По-разному. Было много мнений и разговоров.
– Вы говорили, что два человека не вошли в тренерский штаб из-за допингового прошлого. Один из них – Польховский?
– Я так говорил, но раскрывать эту тему не буду. (Владимир ИВАНОВ)
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
никому ничего не скажу. жу-жу-жу. (с) норм чувак стартовал. чую ждет очередной сезон клоунады.
20:04