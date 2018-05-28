Драчев – о Польховском: "Нет никакого резона обижаться"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказал свою позицию, по ситуации с Валерием Польховским. Напомним, что появилась информация, что именно он будет старшим тренером, однако в итоге это место занял Виталий Норицын.

– Считалось, что вопрос с назначением Польховского решен. Однако внезапно все изменилось. При этом вы ему даже не позвонили, на что он немного обиделся. Что случилось?

– В понедельник у нас шло бурное обсуждение по поводу того, кто будет старшим тренером. Но мы ничего официально не объявляли. И обижаться сейчас нет никакого резона. Специалисты, которые сообщили прессе о назначениях, уже получили выговоры. Все ведь было только на уровне разговоров.

– Польховский рассказывал, что вы звонили ему, предлагая возглавить женскую вертикаль сборной. При этом включали громкую связь, чтобы все правление СБР слышало.

– Мы обсуждали такой вариант. Польховский действительно был одним из кандидатов.

– Почему все сложилось не в его пользу?

– По-разному. Было много мнений и разговоров.

– Вы говорили, что два человека не вошли в тренерский штаб из-за допингового прошлого. Один из них – Польховский?

– Я так говорил, но раскрывать эту тему не буду. (Владимир ИВАНОВ)