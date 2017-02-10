Доротея Вирер: "На пристрелке перед спринтом я сделала около 60 выстрелов - это ненормально"

Итальянка Доротея Вирер осталась недовольна своим выступлением в спринте на чемпионате мира. Она показала 21-й результат, отстав от победительницы Габриэлы Коукаловой на 1 минуту 14 секунд.

- С двумя ошибками на огневом рубеже нет ни единого шанса бороться за ведущие позиции, - цитирует fisi.org Вирер. - Перед гонкой у меня было много проблем со стрельбой на ноль. Я сделала около 60 выстрелов на пристрелке - это ненормально. Завтра будет захватывающая гонка преследования, но нам снова будет очень непросто.