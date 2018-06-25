Домрачева объявила о завершении карьеры

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева на специальной пресс-конференции объявила о завершении карьеры. Мероприятие проходит в Минске в здании Национального олимпийского комитета Белоруссии.

- Это решение обдуманное и, конечно же, нелегкое, но я завершаю свою спортивную карьеру, - сказала 31-летняя биатлонистка.

Ранее в подобном стиле о завершении выступлений объявил супруг Домрачевой, легендарный норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален.

Помимо трех золотых медалей Сочи-2014 и одной награды высшего достоинства Пхенчхана-2018 в ее активе бронза Ванкувера-2010 и серебро Пхенчхана-2018. На этапах Кубка мира она одержала 34 победы. В 2012 и 2013 годах она становилась чемпионкой мира, а в сезоне-2014/15 она выиграла Большой хрустальный глобус.