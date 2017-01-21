Дмитрий Малышко: "Мы еще недостаточно сильны и можем сильно прибавлять"

Россиянин Дмитрий Малышко после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве, где он занял третье место, отметил, что команда может прибавить. По его словам, пока есть ошибки.
– В эстафете в Рупольдинге я не принимал участия, поэтому, конечно, доволен сегодня результатами команды. У каждого из нас, наверное, есть ошибки, есть над чем работать. Мы еще недостаточно сильны и можем сильно прибавлять, - цитирует Малышко официальный сайт СБР.
vitvk
Слепцову под мышку и айда биатлон развивать,например в Монголию.Биатлонное шоу с вашим участием превращается если не в панихиду,то хреновый триллер с одинаковым концом.
22:17 21 января
кубань чемпион
Дмитрий, да Вы пророк в своем отечестве. (Судя по готовности на данный момент)
20:45 21 января
Yury1
Вы, Дмитрий, действительно сильны недостаточно. Точнее, совсем слабы. О других наших спортсменах так не скажу
20:43 21 января
BOI
Лучше жевать (бежать), чем говорить.
20:29 21 января