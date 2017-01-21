20:11 21 января | БИАТЛОН

Дмитрий Малышко: "Мы еще недостаточно сильны и можем сильно прибавлять"

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Россиянин Дмитрий Малышко после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве, где он занял третье место, отметил, что команда может прибавить. По его словам, пока есть ошибки.

– В эстафете в Рупольдинге я не принимал участия, поэтому, конечно, доволен сегодня результатами команды. У каждого из нас, наверное, есть ошибки, есть над чем работать. Мы еще недостаточно сильны и можем сильно прибавлять, - цитирует Малышко официальный сайт СБР.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/56913/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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vitvk

Слепцову под мышку и айда биатлон развивать,например в Монголию.Биатлонное шоу с вашим участием превращается если не в панихиду,то хреновый триллер с одинаковым концом.

22:17 21 января

кубань чемпион

Дмитрий, да Вы пророк в своем отечестве. (Судя по готовности на данный момент)

20:45 21 января

Yury1

Вы, Дмитрий, действительно сильны недостаточно. Точнее, совсем слабы. О других наших спортсменах так не скажу

20:43 21 января

BOI

Лучше жевать (бежать), чем говорить.

20:29 21 января

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