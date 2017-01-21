Дмитрий Малышко: "Мы еще недостаточно сильны и можем сильно прибавлять"

Россиянин Дмитрий Малышко после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве, где он занял третье место, отметил, что команда может прибавить. По его словам, пока есть ошибки.

– В эстафете в Рупольдинге я не принимал участия, поэтому, конечно, доволен сегодня результатами команды. У каждого из нас, наверное, есть ошибки, есть над чем работать. Мы еще недостаточно сильны и можем сильно прибавлять, - цитирует Малышко официальный сайт СБР.