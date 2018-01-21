Дмитрий Губерниев: "У нас такое количество тренеров ходит кругом, мне кажется, можно начать бюджет экономить со следующего года"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что перед Олимпийскими играми-2018 у него больше уверенности в женщинах, чем в мужчинах. Он также добавил, что со следующего года можно экономить на тренерах сборной.
– Мне хочется, чтобы наши спортсмены были на топ-позициях, – сказал в интервью Калашников Media Губерниев. – Я вот видел Бабикова только что после финиша, ну больно смотреть на спортсмена. У Шипулина залет с лыжами, видимо. Но я хочу сказать – слава Богу, что это лыжи! Значит физическое состояние все-таки не самое плохое.
Но как ни странно, у меня перед Олимпиадой больше уверенности в наших женщинах, чем в мужчинах. Я вижу, как стараются ребята, но совсем ничего не получается. Здесь тренеры пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, но что дальше будет, мне сложно предугадать. Через состояние "невозмоги", как мы говорили в моем спортивном прошлом, это, наверное, такой наш крест нынешнего сезона – готовиться к Олимпиаде. Шипулин будет в каждой гонке бороться за награду, он в порядке. Юрлова с 4 рубежами будет сражаться. Меня, конечно, очень расстраивает, когда норвежцы говорят: "А зачем вам такое количество специалистов?". У нас такое количество тренеров ходит кругом, мне кажется, можно начать бюджет экономить со следующего года. Может быть, поменьше наставников?
Я понимаю, что я формирую мнение многих поклонников биатлона, но как Булгаков сказал: "Говорить правду легко и приятно". Я не кривлю душой, я честен с моими зрителями, стараюсь делать максимум для процветания биатлона, для популяризации биатлона. У меня никогда не поднимется рука или не повернется язык обидеть спортсмена. Тренеры существуют для того, чтобы их критиковали.
Valdis_75
А что, хулители Гуюерниева, он не прав что ли? Скажите мне, какие результаты дал Гросс? Гараничев при нем только деградировал (хотя брали под него). С Бабиковым этот немец вообще не пойми что сотворил. Цветков у нас еле ползет по трассе. Ах, еще есть Логинов. Но он на ОИ не едет. Зато еще недавно тренируясь отдельно умудрялся быть на ходу. Сейчас ход всё хуже и хуже (ну это понятно и с моральной точки зрения). При нынешних женских наставниках угроблена Подчуфарова, Акимова, Миронова. Ну ничо, щас дойдет дело и до Кайшевой. Но во всём млять виноват Губерниев. На Евроспорте то наши не мажут и не идут по трассе пешком. Там то мы в призах поди постоянно.
20:51
fanatold
Опять этот болтун на тренеров бочку катит. Когда это делает болельщик в курилке - одно дело. А когда на главном спортивном канале этот трепач с видом знатока вещает свои убогие суждения - это позор.
20:15
max14195
Первый раз с ним согласен, но справедливости ради, комментаторов тоже надо сократить, пусть из Останкино комментирует, а то разъезжает за бюджетный счет по всей Европе.
19:17
Levbereg
Мог бы прямо сказать, что тренеры не и сами спортсмены не знают как тренироваться без допинга. Теперь всем очевидно, что допинг был. Не у всех конечно спортсменов, но он был.
19:15
rusfed 2.0
Губу - на весло
19:13
PLUT-IN
Правду говорить легко и приятно, а чушь нести еще и проще.
19:07