Дмитрий Губерниев: "У нас такое количество тренеров ходит кругом, мне кажется, можно начать бюджет экономить со следующего года"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что перед Олимпийскими играми-2018 у него больше уверенности в женщинах, чем в мужчинах. Он также добавил, что со следующего года можно экономить на тренерах сборной.

– Мне хочется, чтобы наши спортсмены были на топ-позициях, – сказал в интервью Калашников Media Губерниев. – Я вот видел Бабикова только что после финиша, ну больно смотреть на спортсмена. У Шипулина залет с лыжами, видимо. Но я хочу сказать – слава Богу, что это лыжи! Значит физическое состояние все-таки не самое плохое.

Но как ни странно, у меня перед Олимпиадой больше уверенности в наших женщинах, чем в мужчинах. Я вижу, как стараются ребята, но совсем ничего не получается. Здесь тренеры пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, но что дальше будет, мне сложно предугадать. Через состояние "невозмоги", как мы говорили в моем спортивном прошлом, это, наверное, такой наш крест нынешнего сезона – готовиться к Олимпиаде. Шипулин будет в каждой гонке бороться за награду, он в порядке. Юрлова с 4 рубежами будет сражаться. Меня, конечно, очень расстраивает, когда норвежцы говорят: "А зачем вам такое количество специалистов?". У нас такое количество тренеров ходит кругом, мне кажется, можно начать бюджет экономить со следующего года. Может быть, поменьше наставников?

Я понимаю, что я формирую мнение многих поклонников биатлона, но как Булгаков сказал: "Говорить правду легко и приятно". Я не кривлю душой, я честен с моими зрителями, стараюсь делать максимум для процветания биатлона, для популяризации биатлона. У меня никогда не поднимется рука или не повернется язык обидеть спортсмена. Тренеры существуют для того, чтобы их критиковали.