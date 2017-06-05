Дмитрий Губерниев: "Тандем Коновалов - Девятьяров будет возрождать женский биатлон в стране!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме заявил, что новый главный тренер женской команды по биатлону Михаил Девятьяров возродит этот вид спорта в России. Напомним, что Девятьяров приступит к работе с женской сборной 7 июня. Девятьяров в сборной будет заниматься функциональной подготовкой спортсменок. Ранее он занимал аналогичную должность в сборной по лыжным гонкам.
– Вот он! Великий лыжник, олимпийский чемпион и прекрасный коуч Михаил Девятьяров! – написал Губерниев. – Теперь Девятьяров тренер женской сборной России по биатлону! Именно тандем Коновалов - Девятьяров будет возрождать женский биатлон в стране! Вперед, тренеры! Наши женщины всех победят!
Вот он!!Великий лыжник,Олимпийский Чемпион и прекрасный коуч Михаил Деветьяров!!!Теперь Деветьяров тренер женской сборной России по биатлону!!!Именно тандем Коновалов-Деветьяров будет возрождать Женский Биатлон в Стране!!Вперед,тренеры!!!Наши женщины всех победят!!!Жду комментариев!!!!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻💪💪💪💪💪💪🏆🏆🏆🏆🏆🔥🔥🔥🔥🔥😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞
alexalex
А что? А вдруг?
16:53