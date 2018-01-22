Дмитрий Губерниев: "Помог Сергею Лаврову в очень важном деле"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что помог министру иностранных дел России Сергею Лаврову в очень важном деле. Что конкретно он имеет в виду, тележурналист не сообщил.
- Успел вовремя вернуться из Италии и помог руководителю МИДа РФ в очень важном деле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его команда побеждают уверенно. Вперед, - написал Губерниев в Инстаграме.
Успел вовремя вернуться из Италии и помог руководителю МИДа РФ в очень важном деле!!!! Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его команда побеждают уверенно!!!! Вперёд!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊🏆🏆🏆🏆🏆 #мид #мидрф #сергейлавров #биатлонсдмитриемгуберниевым #внешняяполитика #мощь #сила
Andre_Saratov
И почему эта новость идет под рубрикой "Биатлон"? Вот что тут биатлонного или вообще спортивного? И слишком много Губерниева.
20:58
fatka
Деревянный фигаро...
20:41
Урфин_Я
Сотрудники Матч-ТВ питаются заметно лучше, чем сотрудники МИДа )))
19:09
shpasic
в МИДе туалетная бумага закончилась, но тут и помощь подоспела?
19:00