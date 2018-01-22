Дмитрий Губерниев: "Помог Сергею Лаврову в очень важном деле"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что помог министру иностранных дел России Сергею Лаврову в очень важном деле. Что конкретно он имеет в виду, тележурналист не сообщил.

- Успел вовремя вернуться из Италии и помог руководителю МИДа РФ в очень важном деле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его команда побеждают уверенно. Вперед, - написал Губерниев в Инстаграме.