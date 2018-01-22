18:45 | Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Помог Сергею Лаврову в очень важном деле"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что помог министру иностранных дел России Сергею Лаврову в очень важном деле. Что конкретно он имеет в виду, тележурналист не сообщил.

- Успел вовремя вернуться из Италии и помог руководителю МИДа РФ в очень важном деле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его команда побеждают уверенно. Вперед, - написал Губерниев в Инстаграме.

 

Успел вовремя вернуться из Италии и помог руководителю МИДа РФ в очень важном деле!!!! Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его команда побеждают уверенно!!!! Вперёд!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊🏆🏆🏆🏆🏆 #мид #мидрф #сергейлавров #биатлонсдмитриемгуберниевым #внешняяполитика #мощь #сила

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 22, 2018 at 7:11 PST

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Andre_Saratov

И почему эта новость идет под рубрикой "Биатлон"? Вот что тут биатлонного или вообще спортивного? И слишком много Губерниева.

20:58

fatka

Деревянный фигаро...

20:41

Урфин_Я

Сотрудники Матч-ТВ питаются заметно лучше, чем сотрудники МИДа )))

19:09

shpasic

в МИДе туалетная бумага закончилась, но тут и помощь подоспела?

19:00