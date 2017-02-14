Дарья Домрачева: "Порой сбываются мечты, о которых не осмеливаешься мечтать"

Белоруска Дарья Домрачева отметила, что не ожидала удачного выступления в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Домрачевой удалось завоевать серебряную медаль.

– Задача на преследование формулировалась просто: улучшить себе настроение, сделать заявку на участие в масс-старте, – цитирует "Спортивная панорама" Домрачеву. – Преследование воспринимала как хороший шанс провести работу над ошибками, допущенными в спринте, сконцентрироваться на поиске баланса в своем биатлоне. Поэтому никого не вводила в заблуждение, когда говорила о желании финишировать в воскресенье в десятке. Лукавство не в моем характере! В конце концов, "серебряный" финиш – это именно топ-10. Но я повторю: на самом деле не предполагала, что сумею ввязать в медальную борьбу и даже иметь золотые перспективы.

Оказывается, порой сбывается мечта, о которой даже не осмеливалась мечтать. Именно так случилось в преследовании Хохфильцена. Медаль, о которой если и фантазировала, то глубоко в подсознании. Но, видимо, мне удалось извлечь должные уроки из событий спринта. Успокоиться, хорошо потренироваться, расслабиться в общении с близкими и подругами по команде, но зато абсолютно сконцентрироваться на стрельбе. Четыре рубежа без штрафа – это супер! Не помню, когда это удавалось мне сделать в последний раз. Ведь даже войти в клуб "ноль" по итогам спринта мне в прошлом долгое время не удавалось. А тут – получилось! Подтвердила статус "девушки-камбек", который мне некогда был также свойственен. Ведь и на последнем круге старалась догнать Дальмайер, но у нее финальная часть гонки всегда хороша. Однако удержала преимущество в споре с Коукаловой и очень рада своему возвращению на пьедестал. А еще больше тому, что добилась баланса. Не просто быстро бежала или точно стреляла, а совместила все на высоком качественном уровне.