Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира

Немка Лаура Дальмайер возглавляет общий зачет Кубка мира у женщин после гонки преследования в Эстерсунде. На второе место поднялась чешка Габриэла Коукалова, потеснившая на третью строчку Мари Дорен-Абер из Франции. Лучшая из россиянок – Татьяна Акимова – опустилась на 23-ю позицию.

Кубок мира

Общий зачет (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) – 157 (+54)

2 (5). Коукалова (Чехия) – 132 (+60)

3 (2). Дорен-Абер (Франция) – 118 (+36)

4 (3). Хаузер (Австрия) – 114 (+38)

5 (6). Мякяряйнен (Финляндия) – 111 (+40)

6 (7). Бреза (Франция) – 99 (+28)

23 (15). АКИМОВА (Россия) – 49 (+9)

26 (17). ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 38 (0)

34 (28). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 27 (0)

38 (33). ШУМИЛОВА (Россия) – 23 (0)

46 (-). ЗАГОРУЙКО (Россия) – 12 (+12)

54 (47). СЛЕПЦОВА (Россия) – 9 (0)

Гонка преследования (ж)

1. Коукалова (Чехия) – 60

2. Дальмайер (Германия) – 54

3. Вирер (Италия) – 48

4. Хекки (Швейцария) – 43

5. Мякяряйнен (Финляндия) – 40

6. Хаузер (Австрия) – 38

29. ЗАГОРУЙКО (Россия) – 12

32. АКИМОВА (Россия) – 9