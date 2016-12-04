Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира

Немка Лаура Дальмайер возглавляет общий зачет Кубка мира у женщин после гонки преследования в Эстерсунде. На второе место поднялась чешка Габриэла Коукалова, потеснившая на третью строчку Мари Дорен-Абер из Франции. Лучшая из россиянок – Татьяна Акимова – опустилась на 23-ю позицию.
Кубок мира
Общий зачет (ж)
1 (1). Дальмайер (Германия) – 157 (+54)
2 (5). Коукалова (Чехия) – 132 (+60)
3 (2). Дорен-Абер (Франция) – 118 (+36)
4 (3). Хаузер (Австрия) – 114 (+38)
5 (6). Мякяряйнен (Финляндия) – 111 (+40)
6 (7). Бреза (Франция) – 99 (+28)
23 (15). АКИМОВА (Россия) – 49 (+9)
26 (17). ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 38 (0)
34 (28). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 27 (0)
38 (33). ШУМИЛОВА (Россия) – 23 (0)
46 (-). ЗАГОРУЙКО (Россия) – 12 (+12)
54 (47). СЛЕПЦОВА (Россия) – 9 (0)
Гонка преследования (ж)
1. Коукалова (Чехия) – 60
2. Дальмайер (Германия) – 54
3. Вирер (Италия) – 48
4. Хекки (Швейцария) – 43
5. Мякяряйнен (Финляндия) – 40
6. Хаузер (Австрия) – 38
29. ЗАГОРУЙКО (Россия) – 12
32. АКИМОВА (Россия) – 9
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/