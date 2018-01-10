Бьорндален не выполнил критерии отбора на Олимпиаду-2018

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален не смог выполнить критерии отбора в национальную команду Норвегии для попадания на предстоящие Олимпийские Игры в Пхенчхане. Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры.

Критерии отбора выполнили пять норвежских биатлонистов - Йоханнес и Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс Биркеланн и Хенрик Л'Абе-Лунн. Шестым возможным участником норвежской сборной может стать Эрленд Овренг Бьонтегорд, который также не сумел выполнить критерии отбора. При этом он по результатам на этапах Кубка мира превзошел Бьорндалена.

До старта Олимпиады пройдет еще один этап - в Антхольце. При этом, по словам тренерского штаба сборной Норвегии, в нем примут участие только те биатлонисты, которые отобрались на Олимпиаду.