Бьорндален не выполнил критерии отбора на Олимпиаду-2018

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален не смог выполнить критерии отбора в национальную команду Норвегии для попадания на предстоящие Олимпийские Игры в Пхенчхане. Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры.
Критерии отбора выполнили пять норвежских биатлонистов - Йоханнес и Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс Биркеланн и Хенрик Л'Абе-Лунн. Шестым возможным участником норвежской сборной может стать Эрленд Овренг Бьонтегорд, который также не сумел выполнить критерии отбора. При этом он по результатам на этапах Кубка мира превзошел Бьорндалена.
До старта Олимпиады пройдет еще один этап - в Антхольце. При этом, по словам тренерского штаба сборной Норвегии, в нем примут участие только те биатлонисты, которые отобрались на Олимпиаду.
- Оле Эйнар Бьорндален
- Эмиль Хегле Свендсен
- Тарьей Бе
- Хенрик Л`Абе-Лунн
- Йоханнес Бе
- Ларс Хельге Биркеланн
zoolord
А ты к нам иди. Мутко тебе гражданство 100% даст. А в свои 44 ты бегаешь быстрее всех наших. Отбор уже твой!
19:42 10 января
Урфин_Я
Даже для самых великих приходит время... конечно, уходить красиво - это тоже умение... но он видимо не представлял свою жизнь по другому и бился до последнего патрона, что несомненно достойно уважения!
19:30 10 января
Andre_Saratov
В прошлом году Тарье Бё тоже не выполнил нормы, а на чемпионат мира попал.
19:08 10 января
Ded vsegda odet
Да ладно не кори себя , ты лучший.
18:41 10 января
Serenky25
Он может от OAR поехать.
18:37 10 января