15:14 | БИАТЛОН

Биатлонисты сборной России тоже подписали письмо о борьбе с допингом

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Бронзовый призер гонки преследования чешский биатлонист Михал Крчмарж рассказал о своей позиции в борьбе с допингом. Сегодня более 170 биатлонистов подписались под письмом к IBU с требованием принять более решительные меры в отношении допинговых скандалов.

 
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– Я согласен со своей подругой по команде Габриэлой Коукаловой и всеми остальными, кто считает, что с допингом нужно бороться, – заметил Крчмарж. – Я подписал и письмо, где об этом говорилось. Но в письме и речи нет, что бороться надо против России. Там говорится о проблеме допинга в целом. Знаю, его подписали и биатлонисты сборной России тоже.

Ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало в числе отстраненных спортсменов Яну Романову и Ольгу Вилухину. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Обе спортсменки представляли Россию в женской эстафете, где команда взяла серебро. Если россиянок лишат этой медали, то серебро отойдет Норвегии, а ставшая четвертой Чехия получит бронзу.

В связи с допинговым скандалом Россия лишилась двух международных биатлонных стартов – этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове, однако пока сохранила за собой право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году. Дальнейшую судьбу российских биатлонистов обудит исполнительный комитет IBU на заседании 21 января в Антерсельве. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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