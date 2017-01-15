Более 170 биатлонистов требуют от IBU более решительных действий в связи с допинговым скандалом

Более 170 биатлонистов подписались под письмом к IBU с требованием принять более решительные меры в отношении допинговых скандалов, сообщает ceskatelevize.cz. Ранее IBU получил от ВАДА список из 31 спортсмена России, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое уже были отстранены, в отношении остальных 29 ведется расследование.
– Думаю, IBU пора предпринять серьезные шаги и как минимум временно отстранить атлетов, находящихся под подозрением, – сказал глава Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза. – Если информация о двух биатлонистках подтвердится, то Чехия получит еще одну медаль Олимпиады в Сочи.
Ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало в числе отстраненных спортсменов Яну Романову и Ольгу Вилухину. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Обе спортсменки представляли Россию в женской эстафете, где команда взяла серебро. Если россиянок лишат этой медали, то серебро отойдет Норвегии, а ставшая четвертой Чехия получит бронзу.
В связи с допинговым скандалом Россия лишилась двух международных биатлонных стартов – этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове, однако пока сохранила за собой право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году. Дальнейшую судьбу российских биатлонистов обудит исполнительный комитет IBU на заседании 21 января в Антерсельве.
Czechplayer
Иржи правда не дурак. Дураки те, кто на чехов и в особенности на Коукалову наезжает. Во-первых, все биатлонное сообщество имеет такое же мнение, пожалуй кроме сборной Казахстана. А что касается НМНМ (Нове Место на Мораве), то они заслуживают ЧМ больше всех, там лучший этап по всем показателям, это признают почти все биатлонисты. Но Бессеберг при выборе руководствуется другими факторами, если включить голову, даже можете догадаться о чем речь)
12:31
Слоня
Иржи не дурак, а вот интеллект 170 подписавшихся вызывает определенные сомнения. 20-30 летние узкоспециализированые необразованные в своем большинстве биатлонисты по указанию тренера или федерации просто подписали общую бумажку не вдаваясь в подробности. Просто увидели в начале списка автографы Фуркада, Бьерндалена и Коукаловой, значит от коллектива отбиваться глупо нужно подписывать, да и в Россию плюнуть сейчас модно.
12:29
rusfed 2.0
Иржи не дурак. Иржи хочет ЧМ в Нове-Место. А прецедент с переносом бобслейного чемпионата уже имеется
11:58
Beard
storog1977 Подозреваю, что вы, Иржи, дурак. .................ты плохо читал?Видать у тебя свмого проблемы.Там таких как Иржи 170 биатлонистов. это около 20 биатлонных сборных.Да чё я буду упоротому рассказывать,он видит и слышит только то что хочет,видеть и слышать.
11:41
storog1977
Подозреваю, что вы, Иржи, дурак. Предлагаю временно отправить вас в дурку. Диагноз подтвердится, значит вовремя приняли меры, не подтвердится, вас отпустят на волю.
11:35