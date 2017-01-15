Более 170 биатлонистов требуют от IBU более решительных действий в связи с допинговым скандалом

Более 170 биатлонистов подписались под письмом к IBU с требованием принять более решительные меры в отношении допинговых скандалов, сообщает ceskatelevize.cz. Ранее IBU получил от ВАДА список из 31 спортсмена России, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое уже были отстранены, в отношении остальных 29 ведется расследование.

– Думаю, IBU пора предпринять серьезные шаги и как минимум временно отстранить атлетов, находящихся под подозрением, – сказал глава Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза. – Если информация о двух биатлонистках подтвердится, то Чехия получит еще одну медаль Олимпиады в Сочи.

Ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало в числе отстраненных спортсменов Яну Романову и Ольгу Вилухину. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Обе спортсменки представляли Россию в женской эстафете, где команда взяла серебро. Если россиянок лишат этой медали, то серебро отойдет Норвегии, а ставшая четвертой Чехия получит бронзу.

В связи с допинговым скандалом Россия лишилась двух международных биатлонных стартов – этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове, однако пока сохранила за собой право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году. Дальнейшую судьбу российских биатлонистов обудит исполнительный комитет IBU на заседании 21 января в Антерсельве.