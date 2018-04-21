Антон Шипулин: "По ходу сезона болел 4-5 раз"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что прошедший сезон стал худшим для него за последние четыре года. Он добавил, что в течение сезона четыре или пять раз переболел мононуклеозом.

– Это худший сезон за последние четыре года. После летнего чемпионата России почувствовал, что что-то не так, – сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" Шипулин. – У меня было две недели до вкатки. Полежал, отдохнул. Приехал на вкатку, а потом опять слег. Приняли решение пропить антибиотики. Пришлось это сделать. Я понимал, что нужно делать работу, но организм не позволял. Предложил тренеру сделать анализы, чтобы понять, что со мной не так. Пришли результаты, и я не поверил своим глазам. Там все выделено красным – превышение нормы по многим показателям вирусов не в 5-10 раз, а 20-50-100-150. Сказали – мононуклеоз. Мы не говорим о том, что болеем мононуклеозом, в отличие от иностранных спортсменов.

Получается, за весь период от вкатки до завершения сезона я переболел четыре-пять раз. И мы не говорили об этом – только вскользь. Мы не понимали, как можем показывать то пятый-седьмой ход, то 50-й. Раньше если выходили на определенную форму, то держали ее, а в этом сезоне такого не было.

Напомним, Шипулин по итогам сезона занял третье место в общем зачете Кубка мира.