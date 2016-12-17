Антон Шипулин: "Мое сегодняшнее состояние не позволяет обойти Фуркада"

Биатлонист Антон Шипулин после гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место отметил, что сегодня не имел шансов обойти Мартена Фуркада без его собственных ошибок. Россиянин финишировал вторым, допустив на один промах больше и отстав от француза на 30,2 секунды.

- Для своего сегодняшнего состояния вторым местом я доволен, - заявил Шипулин на флеш-интервью. - Не очень комфортно чувствовал себя на рубеже, не было уверенности, потряхивало. Легко себя чувствовал на трассе, поэтому считаю, что хороший результат. Может быть, это из-за того, что еще инфекция в организме гуляет - недавно переболел. Может, подустал. Желание бороться большое, но состояние пока не позволяет.

Сегодня была контактная гонка, поэтому нужно было не допустить тактическую ошибку после промаха Фуркада. Я мог бы убежать на третьем круге, но это не дало бы мне преимущества на рубежах. И так тяжело было стрелять, не хватало кислорода. Если бы дернулся, могло быть еще хуже. Увы, стойка сегодня меня подвела. И на первой промазал, и на второй не закрыл последнюю мишень. Есть над чем работать.

На последнем круге впереди никого не видел, поэтому оглядывался назад. Слушал, что говорят тренеры. Понимал, что контролирую ситуацию и старался не подпускать соперников.