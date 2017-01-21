Антон Бабиков: "Проигрыш Свендсену в эстафете в Рупольдинге – хороший опыт"

Россиянин Антон Бабиков после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве подчеркнул, что поражение в финишном створе в эстафете в Рупольдинге стало для него хорошим опытом, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.

– Все еще обидно вспоминать эстафетный финиш предыдущего этапа, где вы уступили в финишном створе Эмилю Хегле Свендсену?

– С одной стороны, конечно же лучше, когда таких воспоминаний у спортсмена вообще не бывает. С другой – это был хороший опыт. И хорошая эстафета на самом деле, если отталкиваться не от того, что произошло на финише, а от того, что в общем зачете мы стали вторыми.

– До Рупольдинга вам хотя бы раз приходилось переживать подобное?

– Нет. Я ведь не бегал последние этапы, выступая за сборную. Финишировать приходилось только на российских соревнованиях, выступая за свой регион, а там Свендсены на последних этапах не бегают. На самом деле я достаточно быстро от всего этого отошел. Сначала, конечно же, дико расстроился. Мне казалось, что причина моего проигрыша лежит исключительно в функциональной плоскости, а не в психологии. Но потом поговорил с тренерами и пришел к заключению, что это все же были чисто психологические трудности, которые привели к тому, что сковало все тело: слишком серьезный соперник, последние метры дистанции. Вот меня и замкнуло.