Анастасия Загоруйко: "На чемпионате Европы все чего-то не хватало"

Россиянка Анастасия Загоруйко осталась недовольна выступлением на чемпионате Европы. Биатлонистка стала 12-й в индивидуальной гонке, 31-й в спринте, 13-й в гонке преследования, а сегодня пробежала второй этап в смешанной эстафете, которая продолжается в эти минуты.

- По состоянию во всех гонках, кроме спринта, хорошо себя чувствовала. Но по трассе вчера было лучше, - сказала Загоруйко. - Сегодня не столь удобно ноги собирать. Бежишь как можешь.

Конечно, на чемпионате Европы хотелось лучше выступить. Я больше недовольна. Все чего-то не хватало. Где-то скорости, где-то выстрелов. А так нормально.