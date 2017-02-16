Алексей Волков: "Индивидуальную гонку бежал на лыжах Шипулина"

Россиянин Алексей Волков, занявший 11-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, подчеркнул, что не очень доволен своим выступлением. Также Волков сообщил, что бежал гонку на лыжах партнера по команде Антона Шипулина, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.
- Вообще довольны своим выступлением сегодня?
- Не очень. Нужно было стрелять на ноль, тогда был бы шанс попасть в призы.
- Вы бежали на лыжах Шипулина?
- Да. Мои сейчас на перешлифовке, поэтому выступал на второй паре Антона.
- Сейчас вы один из фаворитов на участие в эстафете.
- Все будет решать тренерский штаб. Мнение спортсменов здесь не так сильно котируется. Особенно мое (смеется).
- Но бежать ее хочется?
- Конечно! Сделав в прошлом году 11 стартов за сезон, в этом хочется бежать вообще все.
Soulles
"ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ГОНКУ БЕЖАЛ НА ЛЫЖАХ ШИПУЛИНА - вон оно что,Михалыч. Шипе не хватило своих лыж,а то он бы всех порвал ((
19:56