Александр Жуков: "Решение IBU по российским биатлонистам было ожидаемо"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подчеркнул, что решение Международного союза биатлонистов (IBU), который оправдал 22 из 29 российских спортсменов, подозревавшихся в употреблении допинга, было ожидаемо для РФ. По итогам субботнего заседания исполкома IBU было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи спортсменов расследование продолжается.

– Ождиаемо ли это решение? В общем да, конечно, – цитирует ТАСС Жукова. – Сейчас все федерации внимательно рассматривают списки спортсменов, фигурировавших в докладе Макларена, и если не находят никаких нарушений, к этим спортсменам претензий не имеют.

Сейчас международные федерации запросили информацию по этим спортсменам, и те, кто не получил никаких доказательств применения спортсменами допинга, естественно, их не отстраняют.

Это расследование еще раз показало, что большая часть обвинений, которые представлены в докладе Макларена, ничем не подкреплены, никакими доказательствами. Вы же помните, как перед Олимпиадой в Рио то же самое было: все международные федерации рассматривали списки спортсменов, упоминавшихся в первом докладе Макларена, и все федерации, за исключением двух-трех, всех спортсменов допустили, никаких нарушений не нашли.