21:13 22 декабря | БИАТЛОН

Александр Привалов: "Отказавшись от права на проведение этапов Кубка мира, мы согласились с обвинениями"

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Первый советский биатлонист, ставший призером Олимпийских игр, Александр Привалов – о решении комиссии IBU, заседание которой прошло сегодня в Мюнхене.

– Это неправильно, что мы отказались от проведения юношеского чемпионата и этапа Кубка мира. Отказ не решение вопроса! Мы по–прежнему можем лишиться права на проведение чемпионата мира-2021. Думаю, еще многие страны поддержат бойкот. Расследование продолжится, и если все-таки будет доказано, что спортсмены употребляли допинг, все соревнования, включая чемпионат мира, из Тюмени перенесут. Отказавшись от права на проведение этапа Кубка мира и юношеского чемпионата мира, мы показали, что согласились с теми обвинениями, которые нам выдвинули. Нужно было бороться. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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честный человечишко

Мутко ответит за всё, придёт время...

21:51 22 декабря

Тот самый Зануда

Короче сами подняли с пола свой срок,как сказал бы Костя Сапрыкин.

21:46 22 декабря

Andersen32

Да были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Не будь на то Господня воля, не отдали б чемпионат.

21:30 22 декабря

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