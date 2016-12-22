Александр Привалов: "Отказавшись от права на проведение этапов Кубка мира, мы согласились с обвинениями"

Первый советский биатлонист, ставший призером Олимпийских игр, Александр Привалов – о решении комиссии IBU, заседание которой прошло сегодня в Мюнхене.

– Это неправильно, что мы отказались от проведения юношеского чемпионата и этапа Кубка мира. Отказ не решение вопроса! Мы по–прежнему можем лишиться права на проведение чемпионата мира-2021. Думаю, еще многие страны поддержат бойкот. Расследование продолжится, и если все-таки будет доказано, что спортсмены употребляли допинг, все соревнования, включая чемпионат мира, из Тюмени перенесут. Отказавшись от права на проведение этапа Кубка мира и юношеского чемпионата мира, мы показали, что согласились с теми обвинениями, которые нам выдвинули. Нужно было бороться. (Любовь КОНЯЕВА)