Александр Лукашенко: "У Домрачевой ребенок на руках, но она способна завоевать медаль"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что спортсмены не должны искать оправдания своих неудачных результатов. Глава государства привел пример биатлонистки Дарьи Домрачевой, которая в октябре родила ребенка, но смогла завоевать серебро в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене.

- Не надо сегодня выдумывать что-то, искать оправдания и ссылаться на какие-то проблемы, - приводит ОНТ слова Лукашенко. - У нас проблема только в одном – тренер и спортсмен. Я бы сказал, даже больше спортсмен. Домрачева только родила, еще ребенок на руках. Но она способна завоевать медаль. А другие, которые блюли предолимпийскую подготовку и тому подобное, нет. Кто мешает? Все зависит от спортсмена, от его желания.