15:46 8 февраля | БИАТЛОН

Александр Кравцов: "Тюмень лишили ЧМ-2021? Бред"

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов назвал бредом информацию о лишении Тюмени права на проведение чемпионата мира в 2021 году. Ранее журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен сообщил, что Россия не примет данный турнир. Сегодня проходит внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU).

"На конгрессе рассматривается только первый вопрос. Бред. Никто ничего не лишается еще", - цитирует "Р-Спорт" Кравцова.

СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира-2021 //
IBU: Против допинга или против России? //
Дожмет ли Фуркад IBU?

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20170208/1116011803.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Урфин_Я

Продал раз Тюмень, продашь и два! Блаблаист...

19:56 8 февраля

RoyalHunter

обычно сам кравцов бредит

17:56 8 февраля

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