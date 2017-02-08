СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира-2021

Журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен в своем "Твиттере" написал, что Тюмень лишена права проведения чемпионата мира 2021 года. Такое решение было принято на заседании внеочередного конгресса IBU перед стартующим завтра чемпионатом мира.
Напомним, что в конце декабря 2016 года (после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена) СБР добровольно отказался от проведения в нынешнем сезоне этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и юношей в Острове.
Дожмет ли Фуркад IBU? - За день до старта ЧМ состоится экстренный конгресс IBU, на котором предлагается утвердить радикальные меры по борьбе с допингом.
Black72
Вот ***** Получаются у меня одни не печатные выражения
18:45 8 февраля
джей
Интересно на каком основании лишили Тюмень ЧМ 2021 ? На основании царапин и вранья Макларена ? Интересные законы !!! Так можно лишить бездоказательно кого угодно. Это очень опасный прецедент. Должны быть четкие критерии лишения , иначе это какой-то балаган в угоду какой-то части не очень чистоплотных чиновников и спортсменов.
17:08 8 февраля
ladafan
у нас нытики зато самые лучшие в мире...
16:16 8 февраля
b@silio
Никчемные спортивные чиновники у нас и совсем никакущие юристы
15:53 8 февраля