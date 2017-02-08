СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира-2021

Журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен в своем "Твиттере" написал, что Тюмень лишена права проведения чемпионата мира 2021 года. Такое решение было принято на заседании внеочередного конгресса IBU перед стартующим завтра чемпионатом мира.

Напомним, что в конце декабря 2016 года (после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена) СБР добровольно отказался от проведения в нынешнем сезоне этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и юношей в Острове.

Дожмет ли Фуркад IBU? - За день до старта ЧМ состоится экстренный конгресс IBU, на котором предлагается утвердить радикальные меры по борьбе с допингом.