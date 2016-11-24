Александр Кравцов: "СБР не против перехода Лапшина в Корею, но у него есть ряд обязательств перед государством"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов высказал мнение о том, что желание Тимофея Лапшина принять корейское гражданство – воля самого спортсмена. Глава СБР также обратил внимание на то, что у биатлониста есть ряд обязательств перед государством.

– Это воля спортсмена, – сообщил Кравцов. – Вопрос очень сложный. Ведь он мог попасть и в состав российской сборной на Олимпийские игры-2018. Сейчас Тимофей в неплохом состоянии. Но дело не в этом. У Лапшина есть ряд обязательств перед государством. Если они будут успешно преодолены, а Международный союз биатлонистов (IBU) одобрит переход, мы ему мешать не станем. Каждый сам вправе решать. (Владимир ИВАНОВ)

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