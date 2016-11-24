13:36 | БИАТЛОН

Александр Кравцов: "СБР не против перехода Лапшина в Корею, но у него есть ряд обязательств перед государством"

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов высказал мнение о том, что желание Тимофея Лапшина принять корейское гражданство – воля самого спортсмена. Глава СБР также обратил внимание на то, что у биатлониста есть ряд обязательств перед государством.

– Это воля спортсмена, – сообщил Кравцов. – Вопрос очень сложный. Ведь он мог попасть и в состав российской сборной на Олимпийские игры-2018. Сейчас Тимофей в неплохом состоянии. Но дело не в этом. У Лапшина есть ряд обязательств перед государством. Если они будут успешно преодолены, а Международный союз биатлонистов (IBU) одобрит переход, мы ему мешать не станем. Каждый сам вправе решать. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Lars Berger

ЛАП ШИН будет?)

16:16

Bache Gabrielsen

Ну да. Партбилет еще не сдал.

15:53

TV глядач

Сам не гам, и другим не дам!

15:52

shpasic

СБР не против, но против СКР.

15:09

EGIS

V zamen paru AN-ov dadut koreicy.

14:33

sb1006

Всё правильно - расплатись за вложенные в тебя средства и с чистой совестью на свободу.

14:13

Разбанен досрочно

очепятка по Фрейду?)) станете? а по сути походу у парня бабло вымогают. собаки на сене.

13:50

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