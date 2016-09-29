Александр Касперович: "Слепцовой надо еще много работать"

Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о подготовке российских биатлонистов и биатлонисток к сезону. Он отметил, что Антон Шипулин всегда хочет показывать высокий результат, и эта напряженность ему мешает.

- После победы Светланы Слепцовой в индивидуальной гонке многие заговорили о возвращении олимпийской чемпионки на былой уровень. Как бы вы оценили ее выступление в Чайковском?

- Света Слепцова очень хорошо провела гонку на 15 километров. Хотелось бы, чтоб у нее была стабильность и стрельбы, и ходовых качеств, - приводит слова Касперовича официальный сайт СБР. - В спринте и эстафете у Светы, к сожалению, были ошибки на стрельбе. На последнем рубеже эстафеты Слепцова ошиблась, когда соперница подошла к рубежу. Хотелось бы, чтоб в таких ситуациях Светлана выигрывала на классе, а не уходила на штрафной круг. Спортсменка понимает, что ей нужно еще много работать, работать и работать.

- Антон Шипулин и Алексей Волков уже не первый год готовятся к сезону под руководством Андрея Крючкова. В этом сезоне к их группе присоединился опытный тренер по стрельбе Андрей Гербулов.

- Шипулин неплохо смотрелся в гонках, но скованно работал на рубеже. Внимательно наблюдал за ним. Думаю, все дело в том, что Антон всегда хочет показывать высочайший результат, и эта напряженность ему немного мешает. В личных гонках он выступит хорошо, а вот ошибку на стрельбе лежа в эстафете мы еще будем обсуждать с тренерами Антона.