Александр Касперович: "На Кубок мира поедут спортсмены, которые раньше не выступали на международных стартах. Неужели это правильно?"

Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович прокомментировал итоги отбора в сборную России.

17 ноября тренерский штаб сборной России на основе двух отборочных стартов в финском Контиолахти объявил составы команд на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Лидер сборной России последних лет Антон Шипулин в декабре будет находиться на тренировочном сборе в составе второй сборной команды и готовиться к выступлению на этапах Кубка IBU и "Ижевской винтовке".

- Прежде всего, хотел бы сказать, что лично я не поддерживаю тех восторженных откликов, которые сейчас можно услышать относительно нового принципа отбора в национальную команду, - приводит официальный сайт Федерации биатлона Санкт-Петербурга слова Касперовича. - Потому что для меня, как для тренера, не понятно, как можно на основании двух стартов решать – кто поедет на Кубок мира, а кто нет. Это случайность, а не спортивный принцип.

Например, сегодня в сборную не отобрались многие сильные спортсмены, те же Бабиков и Цветков, которые, при этом в межсезонье проходили подготовку в сборной команде России. И хочется спросить у тренеров сборной – почему так произошло? Почему спортсмены готовились в составе сборной России, но уступили тем, кто готовился самостоятельно? Может быть, тогда все будут находиться на самоподготовке, и будем встречаться накануне старта международного сезона и проводить отбор?

Сейчас на Кубок мира поедут некоторые спортсмены и спортсменки, которые раньше не выступали на международных стартах. Неужели это правильно?! Посмотрим, конечно, на их результаты, но у меня большие сомнения. Задача тренеров сборной России – найти людей, которые могут завоевывать медали. А мы находим их по результатам двух контрольных тренировок, для меня это, повторюсь, странно. И я категорически против такого подхода.

В то же время, я очень рад за наших питерских ребят, которые будут выступать на Кубке мира. Я был в Контиолахти во время отбора, общался со всеми, помогал им. Дмитрий Малышко, несмотря на то, что одержал две победы, абсолютно не считает себя лидером, здраво оценивает свои результаты и говорит, что все будет понятно в начале сезона. Алексей Слепов, как и всегда, на позитиве. Василий Томшин, наоборот, немного растерян, так как не ожидал от себя, что получится показать такой хороший результат. Я, признаться, тоже немного удивлен результатом Васи, так как он из тех спортсменов, которые в ноябре-декабре еще только раскачиваются. Но сейчас он сумел собраться и показать все, на что способен.

Что касается команды Санкт-Петербурга, то заключительный сбор наши спортсмены проводили в Увате. Все было очень хорошо, там замечательная погода, снежный покров. Впервые с нами на сборе был массажист, и сервисная группа. В ближайшее время мы с тренерским штабом определим составы команд, кто из ребят на какие старты поедет, и вперед – в бой, в новый сезон. Кстати, на днях я вернулся из Германии, где получил новые лыжи Fisher, которые делались специально для нас. Уверен, что новая экипировка должна будет положительно сказаться на результатах петербургских биатлонистов.