Акимова опустилась на девятое место в общем зачете Кубка мира

Россиянка Татьяна Акимова по итогам гонки преследования в Рупольдинге опустилась с 8-го на 9-е место в общем зачете Кубка мира. Лидирует по-прежнему представительница Чехии Габриэла Коукалова. На вторую позицию поднялась победительница гонки финка Кайса Мякяряйнен, тройку призеров замыкает немка Лаура Дальмайер.
Кубок мира
Общий зачет (ж)
1 (1). Коукалова (Чехия) - 587 (+54)
2 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 568 (+60)
3 (2). Дальмайер (Германия) - 555 (+43)
4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 517 (+48)
5 (5). Вирер (Италия) - 432 (+36)
6 (6). Ф. Хильдебранд (Германия) - 366 (+23)
9 (8). АКИМОВА (Россия) - 339 (+28)
30 (29). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 131 (+7)
36 (34). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 101 (0)
56 (58). КАЙШЕВА (Россия) - 40 (+8)
60 (69). УСЛУГИНА (Россия) - 34 (+19)
66 (64). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)
67 (65). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)
71 (68). СЛЕПЦОВА (Россия) - 17 (0)
Гонка преследования (ж)
1 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 232 (+60)
2 (1). Дорен-Абер (Франция) - 227 (+48)
3 (3). Коукалова (Чехия) - 217 (+54)
4 (4). Вирер (Италия) - 194 (+36)
5 (5). Дальмайер (Германия) - 193 (+43)
6 (9). Пускарчикова (Чехия) - 140 (+38)
13 (16). АКИМОВА (Россия) - 115 (+28)
33 (32). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 49 (+7)
39 (35). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 36 (0)
47 (62). УСЛУГИНА (Россия) - 27 (+19)
50 (52). КАЙШЕВА (Россия) - 22 (+8)
61 (55). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 12 (0)
64 (60). СЛЕПЦОВА (Россия) - 8 (0)
shu111
Безотносительно. В 2013 Подчуфарова била по юниорам Дальмайер.
17:59
maximalist
Рыба гниет с головы. Мутко, задай от нашего имени на разборе полетов вопрос Касперовичу: чьем место в команде получает Подчуфарова, которая целый год повторяет, что она не в беговой форме и тренерский штаб это признает? Чьем место полтора года занимала Шумилова, которая по итогам двух сезонов в конце всегда признавала, что в подготовке были допущены ошибки? Почему биатлонистки ходом проигрывают по полторы - две минуты минимум? Почему полтора года не давали дорогу молодым?
17:40