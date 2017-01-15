Акимова опустилась на девятое место в общем зачете Кубка мира

Россиянка Татьяна Акимова по итогам гонки преследования в Рупольдинге опустилась с 8-го на 9-е место в общем зачете Кубка мира. Лидирует по-прежнему представительница Чехии Габриэла Коукалова. На вторую позицию поднялась победительница гонки финка Кайса Мякяряйнен, тройку призеров замыкает немка Лаура Дальмайер.

Кубок мира

Общий зачет (ж)

1 (1). Коукалова (Чехия) - 587 (+54)

2 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 568 (+60)

3 (2). Дальмайер (Германия) - 555 (+43)

4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 517 (+48)

5 (5). Вирер (Италия) - 432 (+36)

6 (6). Ф. Хильдебранд (Германия) - 366 (+23)

9 (8). АКИМОВА (Россия) - 339 (+28)

30 (29). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 131 (+7)

36 (34). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 101 (0)

56 (58). КАЙШЕВА (Россия) - 40 (+8)

60 (69). УСЛУГИНА (Россия) - 34 (+19)

66 (64). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)

67 (65). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)

71 (68). СЛЕПЦОВА (Россия) - 17 (0)

Гонка преследования (ж)

1 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 232 (+60)

2 (1). Дорен-Абер (Франция) - 227 (+48)

3 (3). Коукалова (Чехия) - 217 (+54)

4 (4). Вирер (Италия) - 194 (+36)

5 (5). Дальмайер (Германия) - 193 (+43)

6 (9). Пускарчикова (Чехия) - 140 (+38)

13 (16). АКИМОВА (Россия) - 115 (+28)

33 (32). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 49 (+7)

39 (35). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 36 (0)

47 (62). УСЛУГИНА (Россия) - 27 (+19)

50 (52). КАЙШЕВА (Россия) - 22 (+8)

61 (55). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 12 (0)

64 (60). СЛЕПЦОВА (Россия) - 8 (0)