Акимова объяснила, почему приняла решение пропустить сезон в составе сборной

Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, почему приняла решение пропустить сезон в составе сборной. Она отметила, что с ее стороны было бы просто некрасиво требовать полного обеспечения и знать при этом, что тренироваться спортсменка собирается в облегченном режиме, поскольку готовится к беременности.

- Зачем вы сейчас продолжаете тренироваться?

- Я же не собираюсь бросать биатлон после того, как родится ребенок. Мы обсуждали это с мужем и решили, что, раз возраст позволяет вернуться и продолжать бегать, почему бы не сделать этого? Я разговаривала с теми спортсменками, у кого уже есть дети, и все говорят, что сочетать материнство с тренировками очень сложно. Нам со Славой повезло в том, что рядом есть родители, которые готовы помочь, когда появится малыш. Тем более что муж тоже настроен на то, чтобы серьезно тренироваться и попытаться попасть в сборную, - рассказала Акимова в интервью "РИА Новости".

- Что мешало вам по-прежнему оставаться в сборной? Об уходе в декрет ведь речь прямо сейчас не идет?

- Пока нет, но я рассуждала так: сборная команда – это большие нагрузки, определенные обязательства. С моей стороны было бы просто некрасиво требовать полного обеспечения и знать при этом, что тренироваться я собираюсь в облегченном режиме, поскольку готовлюсь к беременности. В Австрию мы приехали скорее по привычке – столько лет в октябре здесь проводим сборы, что какие-то другие варианты даже не пришли в голову.

В Рамзау и побегать есть где, и пострелять, и на лыжах покататься. Хотя этой осенью со снегом на леднике беда – его совсем мало. Но это по любому лучше, чем тренироваться дома в Чебоксарах – биатлонный центр у нас в городе пока еще не достроен.