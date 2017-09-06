Красильников назван лучшим защитником Мирового тура

Международная федерация волейбола (FIVB) на своем официальном сайте признала россиянина Вячеслава Красильникова лучшим защитником Мирового тура по пляжному волейболу. В голосовании приняли участие , тренеры, судьи и официальные лица фередации.

Также были определены лучшие подающие Мирового тура, ими стали Эвандру и Эйприл Росс из США. Самыми выдающимися игроками соревнований были признаны американец Филип Дальхауссер и немка Лаура Людвиг.

Напомним, что Красильников в паре с Никитой Ляминым стал победителем этапов Мирового тура в Нидерландах и Иране, а также занял второе место на этапе в России. В общем зачете Красильников и Лямин разделили первую строчку с бразильцами Андре и Эвандру.

В сентябрьской версии мирового рейтинга Красильников и Лямин занимают третье место. Выше располагаются только бразильцы Андре и Эвандру, а также итальянцы Даниэле Лупо и Паоло Николаи.