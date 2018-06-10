"Зенит" обыграл УНИКС в матче за третье место в "Финале четырех" Единой лиги ВТБ

"Зенит" стал победителем матча за третье место в "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. В этой встрече питерцы обыграли УНИКС (93:79).

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Кайл Курич, набравший 29 очков. У проигравших точнее всех был его коллега по амплуа Джамар Смит (16).

В решающем матче "Финала четырех" встретятся ЦСКА и "Химки". Встреча состоится сегодня, 10 июля. Начало игры – 19.00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ

Матч за 3-е место

УНИКС (Казань) - Зенит (Санкт-Петербург) - 79:93 (15:26, 26:26, 20:18, 18:23)

10 июня. Москва. "ВТБ Ледовый Дворец".