Тайлер Ханикатт: "У "Химок" было время разобрать сильные и слабые стороны соперника"

Игрок "Химок" Тайлер Ханикатт прокомментировал победу своей команды над "Локомотивом" в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб выиграл со счетом 79:66.

– Мы провели отличный матч, играли в командный баскетбол, – цитируют "Известия" Ханикатта. – У нас было время разобрать все сильные и слабые стороны соперника, скаутинг поработал на славу. При этом радоваться еще рано. "Локо" – команда уровня Евролиги, она опасна не только на своей площадке, но и на выезде. Так что нас ждет еще очень серьезное испытание, но мы очень хотим в "Финал четырех".