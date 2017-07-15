Сергей Панов: "Финал четырех" повысит шансы "Нижнего Новгорода" на победу в Единой лиге ВТБ"

Министр спорта Нижегородской области, бывший баскетболист сборной России Сегей Панов поддержал решение руководства Единой лиги ВТБ вернуть формат "Финала четырех". По данной схеме турнир проходил до сезона-2011/12, впоследствии команды проводили серии до трех побед. Кроме того, в 1/4 финала серия будет проходить в формате 1-2-2 (клуб, занявший в регулярном чемпионате более высокое место, проведет дома первый матч, а не первые два).

– С точки зрения спортивной составляющей "Финал четырех" значительно повышает шансы таких команд, как "Нижний Новгород" на завоевание титула чемпионов, – цитирует официальный сайт клуба Панова. - Если наш клуб сможет пройти в плей-офф Единой Лиги ВТБ, то вероятность обыграть более богатые команды в одном матче полуфинала или финала будет гораздо выше, чем в серии.

Изменение формата проведения четвертьфинальных серий с 2-2-1 на 1-2-2 также сыграет на руку "Нижнему", поскольку ранее вышестоящая команда, имея преимущество домашней площадки, могла получить серьезный гандикап. Такие серии, как "Зенит" – "Химки" в прошедшем сезоне, в которой подмосковный клуб смог вернуться после двух проигранных матчей – это скорее исключение, чем правило.