Сергей Мокин: "Поражение от "Химок" закономерно"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин назвал закономерным поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с "Химками" (70:102). По его словам, некоторые баскетболисты саратовской команды выпадали из игры.

– Мы играли против хорошей команды, которая в последнее время набрала ход и играет очень организованно. Мы проиграли борьбу один в один, а когда такие люди как Алексей Швед, Джейкоб Пуллен берут игру в свои руки, защищаться тяжело любой команде. Результат закономерен, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Мокина. – По Тигу и Хантеру можно сказать, что они явно выпадали из игры, они не в кондициях пока. Только время покажет, какие роли они способны исполнять в команде. Первую часть сезона однозначно не назовешь удачной для "Автодора", мы с конкурентами играем на выезде. Надеюсь, во второй половине исправим ситуацию, наберем свои очки.