22:48 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Илиас Папатеодору: "У ВЭФ хорошая командная химия"

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Главный тренер "Астаны" Илиас Папатеодору считает заслуженной победу своей команды над ВЭФ (66:64) в матче Единой лиги ВТБ. Он подчеркнул, что игра давалась тяжело.

– Очень сложная игра. ВЭФ – опытная команда с поставленной игрой, у рижан хорошая командная химия. В первой половине у нас были определенные проблемы с защитой, не было нужного взаимодействия, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Папатеодору. – Гости хорошо приспособились и к нашим атакам. В большом перерыве обсудили в раздевалке наши действия и решили, что нам более агрессивно нужно действовать в обороне. Во второй половине мы справились с этим, чем и заслужили победу.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/astana-otbilas-ot-vef/

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