Илиас Папатеодору: "У ВЭФ хорошая командная химия"

Главный тренер "Астаны" Илиас Папатеодору считает заслуженной победу своей команды над ВЭФ (66:64) в матче Единой лиги ВТБ. Он подчеркнул, что игра давалась тяжело.

– Очень сложная игра. ВЭФ – опытная команда с поставленной игрой, у рижан хорошая командная химия. В первой половине у нас были определенные проблемы с защитой, не было нужного взаимодействия, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Папатеодору. – Гости хорошо приспособились и к нашим атакам. В большом перерыве обсудили в раздевалке наши действия и решили, что нам более агрессивно нужно действовать в обороне. Во второй половине мы справились с этим, чем и заслужили победу.