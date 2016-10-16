Игорь Грищук: "У "Цмоков" все получится, если будем прогрессировать"

Главный тренер "Цмоки-Минск" Игорь Грищук после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над "Автодором" (89:83) остался доволен действиями своих подопечных. Наставник отметило игру белорусского клуба в защите.

– Хотел бы поблагодарить ребят за сегодняшний матч, – приводит официальный сайт лиги слова Грищука. – 21 передача – это показатель хорошей командной работы, чему я рад. Если так будем прогрессировать и дальше, то все получится. Мы знали, что у "Автодора" новый тренер, что у саратовцев будут новые комбинации, поэтому стремились выиграть за счет защиты. Так и получилось.