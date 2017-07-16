"Химки" подписали двухлетний контракт с Джеймсом Андерсоном

Атакующий защитник "Дарушафаки" Джеймс Андерсон перешел в "Химки", сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Контракт рассчитан на два сезона.

- Мы хотели добавить универсальности и разнообразия в нашу заднюю линию, поэтому подписали контракт с Джеймсом Андерсоном, который может "закрыть" сразу три позиции, - цитирует пресс-служба клуба главного тренера "Химок" Георгиоса Барцокаса. - Это талантливый и разносторонний игрок, который, несомненно, принесет команде пользу. Рады, что Андерсон стал частью "Химок".

В Евролиги-2016/17 Андерсон набирал 9,5 очка и 2,2 передачи в среднем за матч. Американец провел пять лет НБА, где выступал за "Сан-Антонио", "Хьюстон", "Филадельфию" и "Сакраменто".