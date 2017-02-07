Анджушич заменит Теодосича в составе "Звезд мира" на Матче всех звезд Лиги ВТБ

Защитник "Пармы" Данило Анджушич заменит в составе "Звезд мира" защитника ЦСКА Милоша Теодосича, продолжающего восстановление после травмы. 25-летний серб был резервным, 13-м игроком в составе "Звезд мира" на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 11 февраля в Сочи.

– Несмотря на то что Теодосич смог сыграть в последней игре ЦСКА против "Автодора", его реабилитация после травмы продолжается, – приводит официальный сайт лиги слова генерального директора Илоны Корстин. – Руководство ЦСКА сообщило, что игроку необходимо проходить курс консервативной терапии и ежедневные физиотерапевтичекие процедуры. Конечно, нам всем будет не хватать одной из главных звезд Единой лиги ВТБ в Сочи. Но, уверена, Данило Анджушич из "Пармы" воспользуется своим шансом и проявит себя с наилучшей стороны на Матче звезд.

В этом сезоне Анджушич в среднем за игру набирает 19,8 очка (4-е место в лиге), делает 3,8 подбора (41-е место) и 3,7 передачи (23-е место).