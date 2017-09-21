Сергей Базаревич: "Готов совмещать посты в сборной и клубе"

Гостями "СЭ" стали главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Оба знаменитых в прошлом игрока нашей национальной команды более часа отвечали на вопросы редакции.

Кириленко: – На чемпионате Европы наш тренер подтвердил свой высокий уровень, который демонстрировал, побеждая в Кубке вызова с "Красными Крыльями" и работой с "Локомотивом-Кубанью". Его акции значительно выросли после такого результата на европейской сцене. Нам очень хочется, чтобы он получил достойное предложение от серьезного клуба. Тем более такая прак-тика не будет лишней, поскольку для тренера важно быть в тонусе. Другое дело – захочет ли он сам.

– Сергей Валерьянович, готовы к совмещению постов наставника сборной и клуба?

Базаревич: – Готов, но это должна быть серьезная история. Пару раз я уже ввязывался не в те проекты. Конечно, любой опыт важен, и он мне помог, но сейчас хочется, скажем так, правильной ситуации.

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