"Нижний Новгород" подписал однолетний контракт с Денисоном

Центровой Шон Денисон стал игроком "Нижнего Новгорода", сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 32-летним игроком рассчитан на один год. Канадец присоединился к команде на сборе в Словении.
Денисон уже выступал в России – с 2011 по 2013 год он играл за "Спартак-Приморье" и "Атаман". В минувшем сезоне он в составе "Оради" набирал по 10,9 очка и делал 4,8 подбора за 23 минуты в чемпионате Румынии.
Приветствуем новичка НН - канадского центрового Шона Денисона! Более близкое знакомство можно продолжить на сайте - https://t.co/6hnJHp2jU1 pic.twitter.com/kvC5thCVQx– BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) 8 сентября 2017 г.