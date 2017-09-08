"Нижний Новгород" подписал однолетний контракт с Денисоном

Центровой Шон Денисон стал игроком "Нижнего Новгорода", сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 32-летним игроком рассчитан на один год. Канадец присоединился к команде на сборе в Словении.

Денисон уже выступал в России – с 2011 по 2013 год он играл за "Спартак-Приморье" и "Атаман". В минувшем сезоне он в составе "Оради" набирал по 10,9 очка и делал 4,8 подбора за 23 минуты в чемпионате Румынии.