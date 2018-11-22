Джоэл Боломбой: "Круто набрать первые очки за ЦСКА"

Натурализованный центровой сборной России Джоэл Боломбой, дебютировавший за ЦСКА в матче Евролиги с "Жальгирисом" (99:97 ОТ), отметил, что ему очень понравилась атмосфера. Игрок, набравший 8 очков, поблагодарил клуб и национальную команду за оказанное доверие.

– Чувствую себя хорошо. Я тут уже давно, спасибо организации ЦСКА, – приводит слова Боломбоя пресс-служба ЦСКА. – Спасибо сборной России, тренерам, президенту клуба, вице-президенту, всем, кто помогал мне стать россиянином.

Я наконец дебютировал, так что всем спасибо. Первые очки, да, это круто. Стараюсь играть агрессивно, быть в "краске". Мне очень понравилась атмосфера. Болельщики нас очень поддерживали. Мы это чувствовали.