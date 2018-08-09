Балашов подписал контракт с "Невежисом"

Вадим Михалевский, представитель форварда сборной России Никиты Балашова, сообщил, что игрок подписал однолетний контракт с литовским "Невежисом".

– Никита присоединился к "Невежису", – приводят "Известия" слова агента. – Главный тренер команды Рамунас Цвирка хорошо знаком с возможностями игрока, поэтому Балашов может рассчитывать на игровое время и получит возможность проявить себя.

Последние два года Никита Балашов выступал в составе другого литовского клуба – "Пено Жвайгждес". В прошлом сезоне команда заняла шестое место по итогам чемпионата и вылетела в первом раунде плей-офф, уступив "Нептунусу" (1:3). До переезда в Литву баскетболист играл за "Локомотив", "Химки", "Красные Крылья" и московское "Динамо".