Алексей Швед: "Знаю, что папа хорошо подготовит меня к сезону"

Лидер "Химок" и сборной России Алексей Швед уверен, что отец его хорошо подготовит к сезону. Он тренировался с семьей во время отпуска.

– Удалось в межсезонье заехать в родной Белгород и по традиции потренироваться под руководством отца?

– Я был в Белгороде три недели. Набирал форму под руководством отца (Виктор Швед – заслуженный тренер России. – Прим.), мама, кстати, тоже с нами тренировалась. Великолепно провели время. Всегда рад приехать в родной город, побыть с родителями, повидаться с друзьями. Плюс я знаю, что папа хорошо подготовит меня к сезону. Не раз в этом убеждался.