1 июля в Краснодаре пройдет "Экспо-Баскет"-2018

Краснодар впервые примет форум "Экспо-Баскет"-2018. А 2 июля, на следующий день после мероприятия, там же состоится заключительный матч первого отборочного этапа Кубка мира по баскетболу Россия – Франция. Одной из ключевых на "Экспо-Баскете" конференций станет третья деловая конференция "Баскетбольная индустрия России", организованная Российской федерацией баскетбола и журналом "СБК. Спорт Бизнес Консалтинг".

К участию в конференции приглашены руководители региональных федераций баскетбола и эксперты спортивной индустрии. С презентациями выступят менеджеры: представители ведущих лиг, ассоциаций и клубов, а также спонсоров и организаторов баскетбольных событий. На панельных дискуссиях гости обсудят основные вопросы развития баскетбола, поделятся своим опытом в спортивном маркетинге и применении новейших технологий.

Основные темы и спикеры конференции

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола: "Результаты работы федерации в 2017 году и перспективы развития отрасли";

Денис Лагутин, директор по маркетингу ПБК "Локомотив": "Ребрендинг клуба и работа с болельщиками";

Михаил Антипин, управляющий партнер студии спортивного дизайна "Кубертен": "Дизайн в спорте";

Сергей Синица, старший научный сотрудник лаборатории робототехники и мехатроники КубГУ, кандидат технических наук: "Использование технологий в баскетболе: проект "Локомашина";

Богдан Богачев, советник президента БК УНИКС: "Взаимодействие с государственными органами по вопросам развития спортивной отрасли в регионе";

Андрей Григорьев, выпускник Euroleague Basketball Institute, экс PR-менеджер ХК СКА: "Кто и зачем учится спортивному маркетингу в Европе";

Алексей Дудник, партнер маркетингового агентства Stayfirst: "Организация баскетбольного мероприятия как зрелища"

Ярослав Савин, генеральный директор "ВостокИнвест", партнер Under Armour в России: "Продвижение бренда через баскетбол".

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