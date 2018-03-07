Василий Карасев: "Возможно, игроки "Зенита" "перегорели"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев пока не может объяснить, почему его команда так неудачно сыграла в первом матче четвертьфинальной стадии Кубка Европы. Итальянская "Реджо-Эмилия" победила со счетом 75:61. По мнению Карасева, у "Зенита" было слишком много брака в завершающей стадии.

– Матч мы проиграли своими действиями в атаке. В защите мы играли неплохо, но в атаке сыграли крайне неудачно. Сейчас сложно сказать, почему так получилось. Возможно, ребята "перегорели". Соперник агрессивно играл на периметре проводил много смен, мы его "пробивали", но было слишком много брака в завершающей стадии, – цитирует официальный сайт команды Карасева. – Только на этом мы потеряли очков 20. Понятно, что Дрю Гордон пока не в лучшей своей форме, но сложно о чем-либо говорить, если мы попали лишь 37 процентов двухочковых бросков.